Studie: Klassisches Bild in Italien - kühler Kopf in Schweden

Jeder dritte Deutsche ist eifersüchtig auf Smartphone des Partners

Essen (AFP) - Fast jeder dritte Deutsche ist einer Studie zufolge eifersüchtig auf das Smartphone seines Partners. Insgesamt 32 Prozent blicken eher neidvoll auf die kleinen technischen Begleiter als auf Freunde, Bekannte oder gar richtige Affären ihrer Partner, wie die Studie des Instituts Kantar Emnid für den Energiekonzern Eon ergab, die die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Auf andere Menschen sind demnach 25 Prozent der Deutschen eifersüchtig, während 42 Prozent angeben, keinerlei Eifersucht zu verspüren.

Telegram auf einem Smartphone © AFP

Klassisch ist die Lage demnach in Italien: Dort geben 65 Prozent der Befragten an, vor allem auf andere Menschen eifersüchtig zu sein. Nur 16 Prozent sehen das Smartphone als Konkurrenz. Gar nicht eifersüchtig zeigen sich 19 Prozent der Italiener. Kühlen Kopf hingegen beweisen die Schweden: 73 Prozent sind dort nach eigenen Angaben gar nicht eifersüchtig, nur 16 Prozent auf Smartphones und sogar nur elf Prozent auf andere Männer oder Frauen. Befragt wurden zehntausend Menschen in zehn europäischen Ländern.