Schauspieler spielte in rund 80 Filmen mit

Jeff Goldblum mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Los Angeles (AFP) - Filmstar Jeff Goldblum hat seit Donnerstag (Ortstzeit) seinen eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Es ist der 2638. Stern auf der Gedenkmeile - "das war schon immer meine Glückszahl!", scherzte der Star bei der Enthüllungszeremonie. Der 65-Jährige, der in rund 80 Filmen mitspielte, dankte allen Schauspielern, Regisseuren und Crewmitgliedern, mit denen er in seiner Karriere je zusammengearbeitet hatte.

Jeff Goldblum posiert auf seinem Stern © AFP

Die Zeremonie fand wenige Tage vor dem US-Kinostart von "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" statt. Darin spielt Goldblum wie in den ersten beiden "Jurassic Park"-Filmen erneut den Mathematiker Ian Malcolm. Erfolge feierte der Schauspieler auch mit Kassenschlagern wie den "Independence Day"-Filmen oder dem Science-Fiction-Thriller "Die Fliege".