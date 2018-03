Fußballer will im Sommer erstmals in die Heimat seines Vaters reisen

Jerome Boateng hilft sein Glaube über schwierige Zeiten hinweg

Berlin (AFP) - Fußball-Weltmeister Jerome Boateng hilft sein christlicher Glaube über schwierige Zeiten hinweg. Während seiner langen Verletzungsphasen hätten ihm die Gespräche mit Gott "viel Kraft" gegeben, sagte der Abwehrchef des FC Bayern München und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der "Welt am Sonntag".

Die vergangenen zwei Jahre seien für ihn alles andere als einfach gewesen, "ich war mehrfach schwerer verletzt und konnte wochenlang nicht trainieren und spielen". Er habe auch Fehler gemacht und zu früh wieder angefangen. Geholfen habe ihm in dieser Phase vor allem sein Glaube und die Gespräche mit Gott. "Ich bete regelmäßig und habe mich gerade in dieser schwierigen Zeit an ihn gewendet, zum Beispiel vor dem Schlafengehen", sagte Boateng.

Auch seine Familie habe ihn sehr unterstützt. Privat will sich Boateng in diesem Jahr einen Traum erfüllen und im Sommer mit seiner Familie erstmals nach Ghana reisen, in die Heimat seines Vaters.