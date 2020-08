Demokratischer US-Präsidentschaftskandidat hilft Teenager mit Sprachfehler

Joe Biden, Mutmacher der Stotterer

Wilmington (AFP) - Joe Biden, der Mutmacher der Stotternden: In einem herzerwärmenden Video hat der 13-jährige Brayden Harrington beim Parteitag der Demokraten am Donnerstag von seiner Begegnung mit dem US-Präsidentschaftskandidaten berichtet. "Er hat mir gesagt, dass wir zum gleichen Club gehören", sagte der Zahnspangenträger mit breitem Lächeln: "Wir stottern." Es sei wirklich "erstaunlich" gewesen zu hören, dass "jemand wie ich" es bereits zum Vizepräsidenten gebracht habe.

Brayden Harrington © AFP

Der heute 77-jährige Biden war wegen seines Stotterns in seiner Kindheit als "Dash" ("Gedankenstrich") verspottet worden. Während des Wahlkampfes hatte er erzählt, wie er seine Aussprache verbesserte, indem er nachts mit der Taschenlampe vor dem Spiegel irische Gedichte rezitierte. Wie Biden vergangenes Jahr in einem Interview berichtete, gehen ihm einige Wörter auch heute noch schwer über die Lippen. Wenn er heute Stotterer treffe, gebe er ihnen oft seine private Telefonnummer.

Wie Brayden in dem Video schilderte, hatte Biden ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New Hampshire beiseite genommen und von seinen Sprechübungen erzählt. Außerdem habe er dem Jungen seine Redemanuskripte gezeigt, auf denen er sich Notizen zur flüssigeren Aussprache mache. "In der kurzen Zeit hat mich Joe Biden selbstbewusster gemacht bei etwas, das mich schon mein ganzes Leben lang gestört hat", sagte Brayden. "Joe Biden hat sich gekümmert. Stellt euch vor, was er für uns alle tun kann."