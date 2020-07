Hollywood-Star weist vor Gericht Gewaltvorwürfe von Ex-Frau Amber Heard zurück

Johnny Depp sieht sich von Boulevardblatt zu Unrecht als "Monster" dargestellt

London (AFP) - Hollywood-Star Johnny Depp hat der britischen Boulevardzeitung "Sun" vor Gericht vorgeworfen, ihn zu Unrecht als Frauen schlagendes "Monster" dargestellt zu haben. In seiner Befragung durch eine Anwältin des "Sun"-Verlags NGN widersprach der 57-jährige US-Schauspieler am Mittwoch in London dem Vorwurf, er habe seine Ex-Frau Amber Heard drei Mal geohrfeigt.

Johnny Depp vor dem Gericht in London © AFP

NGN-Anwältin Sasha Wass befragte Depp intensiv zu seiner Drogen- und Alkoholsucht. Der Schauspieler räumte ein, er sei im März 2013 nach 160 Tagen ohne Alkohol und Drogen wieder von seinen "alten Dämonen" heimgesucht worden.

Wass warf Depp vor, er sei ausgerastet und habe Heard geschlagen, nachdem diese sich über eines seiner Tattoos lustig gemacht hatte. Die Tätowierung "Winona Forever", die Depp sich während seiner Beziehung mit der US-Schauspielerin Winona Ryder in den 90er Jahren hatte stechen lassen, hatte er in "Wino Forever" umwandeln lassen.

Wass legte dar, nachdem ihm klar geworden sei, was er getan habe, habe Depp seiner damaligen Frau gestanden, dass ein "Monster" in ihm existiere - "Ihr Alter Ego, die Person, die die Oberhand gewann, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen". Depp wies das zurück. "Es tut mir leid, aber das ist nicht wahr", sagte er vor Gericht. "Ich habe Miss Heard nicht geschlagen."

Depp schilderte seine Ex-Frau als berechnend und soziopathisch. Die Schauspielerin mit einer diagnostizierten Borderline-Persönlichkeitsstörung wolle sein Leben zerstören, sagte der Schauspieler.

In dem Verfahren geht es um einen Artikel der "Sun" aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton die Bestseller-Autorin Joanne K. Rowling dafür kritisiert, dass sie dem "Ehefrauen-Schläger" (wife beater) Depp eine Rolle in der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" gegeben habe. Der Artikel bezieht sich auf eine Reihe von Heards Vorwürfen gegen Depp.

Der 57-jährige "Fluch der Karibik"-Star beschuldigt seine 34-jährige Ex-Frau, der "aggressive Teil" in ihrer konfliktreichen Beziehung gewesen zu sein. Depp verklagte NGN und Wootton wegen Diffamierung; der Artikel habe seinem "persönlichen und beruflichen Ansehen" schwer geschadet. Der Prozess, der am Dienstag begonnen hatte, soll drei Wochen lang dauern. In den USA hat Depp ein separates Verleumdungsverfahren gegen seine Ex-Frau angestrengt.

Depp und Heard hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film "The Rum Diary" kennengelernt. Das Paar heiratete im Februar 2015 und ließ sich zwei Jahre später wieder scheiden.