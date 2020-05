Produkt der krebserregenden Wirkung verdächtigt

Johnson & Johnson stellt Verkauf von umstrittenem Babypuder in Nordamerika ein

New York (AFP) - Der Pharmakonzern Johnson & Johnson nimmt in den USA und Kanada ein wegen möglichen Krebsrisikos umstrittenes Babypuder vom Markt. Im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung des Produktangebots vor dem Hintergrund der Corona-Krise sei beschlossen worden, das talkumhaltige Babypuder ebenso wie rund hundert andere Produkte in Nordamerika nicht mehr zu verkaufen, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit.

Babypulver von Johnson & Johnson © AFP

In anderen Ländern, in denen die Nachfrage nach dem Babypuder "deutlich höher" sei, solle es aber weiter angeboten werden, kündigte Johnson & Johnson an. In Nordamerika würden nur noch die Restbestände verkauft.

Das Babypuder wird verdächtigt, Krebs zu verursachen. Gegen den Konzern wurden deshalb in den vergangenen Jahren tausende Klagen bei den Gerichten eingereicht. Johnson & Johnson hat jedoch stets beteuert, dass das Talkum für das Puder kein krebserregendes Asbest enthalte.

In seiner Erklärung vom Dienstag unterstrich der Konzern, dass er weiterhin von der Sicherheit des Produkts "felsenfest überzeugt" sei. Alle bisherigen gerichtlichen Schuldsprüche gegen das Unternehmen wegen des Babypulvers seien in Berufungsverfahren wieder aufgehoben worden, erklärte Johnson & Johnson.