Ghriba-Synagoge bleibt wegen Coronavirus-Pandemie geschlossen

Jüdische Pilgerreise zur ältesten Synagoge Afrikas abgesagt

Tunis (AFP) - Die jährliche jüdische Pilgerreise zur ältesten Synagoge Afrikas auf der tunesischen Insel Djerba ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. "Wir werden die Synagoge erst wieder öffnen, wenn die Gefahr des Virus vorüber ist", sagte der Organisator der Pilgerreise, Perez Trabelsi, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

Ghriba-Synagoge im Mai 2018 © AFP

Die Wallfahrt zur Ghriba-Synagoge sollte vom 7. bis 13. Mai stattfinden. Das religiöse Ereignis zieht normalerweise tausende jüdische Gläubige an. Unterdessen öffneten in Tunesien Moscheen und andere Gotteshäusern wieder. In dem nordafrikanischen Land sind nach offiziellen Angaben fast 900 Menschen mit den neuartigen Coronavirus infiziert, 38 Infizierte starben.

Seit der Unabhängigkeit Tunesiens von Frankreich 1956 ist die Zahl der Juden von rund 100.000 auf geschätzt 1500 gesunken. Die meisten von ihnen leben heute auf Djerba.