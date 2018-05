Hauptverdächtiger und Komplizen nach Mord an 16-Jähriger festgenommen

Jugendliche in Indien vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt

Neu Delhi (AFP) - Ein neuer Vergewaltigungsfall sorgt in Indien für Entsetzen: Eine 16-Jährige wurde im Osten des Landes missbraucht und später bei lebendigem Leib verbrannt. 14 Verdächtige wurden am Samstag festgenommen, der zunächst flüchtige Hauptbeschuldigte wurde nach Polizeiangaben am Sonntag gefasst.

Protest gegen sexuelle Gewalt in Indien © AFP

Die Täter hatten die Jugendliche nach Polizeiangaben am Donnerstag aus ihrem Haus im Bundesstaat Jharkhand entführt, während ihre Familie gerade eine Hochzeit besuchte. Sie vergewaltigten die junge Frau in einem Waldgebiet. Die Familie des Opfers meldete die Tat anschließend dem Dorfrat, der zwei Beschuldigte am Freitag zu hundert Rumpfbeugen und einer Geldbuße von umgerechnet gut 620 Euro verurteilte.

Lokale Ältestenräte verhandeln in Indien häufig Streitfälle, um das langwierige und teure Rechtssystem zu umgehen. Obwohl sie keine formelle juristische Funktion haben, üben sie in ländlichen Gebieten großen Einfluss aus.

Aus Wut über die Strafe habe der Hauptverdächtige am Freitag dann zusammen mit Komplizen das Haus der Jugendlichen angezündet, sagte ein Polizeibeamter der Nachrichtenagentur AFP. Die 16-Jährige verbrannte bei lebendigem Leib. Anschließend flohen die Täter.

14 Männer wurden laut Polizei am Samstag festgenommen. Der Hauptverdächtige wurde am Sonntag bei Verwandten aufgespürt, wie der Polizeivertreter Shambhu Thakur sagte. Seinen Angaben zufolge wurde auch der Dorfvorsteher in Gewahrsam genommen, da er eine Strafe verkündet hat, die zu dem Mord geführt hat". Die Familie des Opfers wurde unter Polizeischutz gestellt. Der Regierungschef von Jharkhand, Raghubar Das, verurteilte die "barbarische" Tat und forderte harte Strafen für die Täter.

Der Mord ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von sexuellen Gewalttaten in Indien. Nach Bekanntwerden einer Gruppenvergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens im vorigen Monat fanden landesweit Proteste statt. Die Regierung ordnete daraufhin die Einführung der Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern an. Im Jahr 2016 wurden in Indien etwa 40.000 Vergewaltigungsfälle gemeldet, die Dunkelziffer dürfte viel höher sein.