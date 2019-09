Teenager flüchten nach mutmaßlichem Einbruch in Köln bis nach Essen

Jugendliche liefern sich auf der Autobahn Verfolgungsjagd mit der Polizei

Köln (AFP) - Fünf Kinder und Jugendliche haben sich nach einem mutmaßlichen Einbruch in Köln mit der Polizei eine Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen bis nach Essen geliefert. Die Gruppe aus Zwölf- bis 14-Jährigen raste mit einem Wagen in der Nacht zum Sonntag über die Autobahnen 57, 44 und 52, bevor sie im Essener Stadtteil Kaarst gestoppt wurde, wie die Polizei Köln mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Sie stehen im Verdacht, zuvor in Köln in ein Elektrofachgeschäft eingebrochen zu sein. Zeugen beobachteten nach dem Einbruch, wie die mutmaßlichen Täter in einem Auto flüchteten. Die Polizei entdeckte den Fluchtwagen schließlich auf der A57. Der Fahrer raste den Angaben zufolge mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dormagen und wechselte dabei auch ständig die Spuren.

Die Polizei setzte bei der Verfolgung des Wagens über mehrere Autobahnen auch einen Hubschrauber ein. In Essen endete schließlich die Flucht der Jugendlichen. Zwei von ihnen versuchten zwar noch, zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Doch auch sie wurden kurz darauf gefasst.