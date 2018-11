Übergewichtige Londonerin nimmt an New-York-Marathon teil

Julie Creffield zeigt es einmal mehr ihrem Arzt

New York (AFP) - Am Sonntag zeigt die Londonerin Julie Creffield es einmal mehr ihrem Arzt. Der Mediziner hatte der heute 40-Jährigen vor sechs Jahren auf den Kopf zu gesagt, sie sei "zu fett zum Laufen" - nun nimmt sie in New York bereits zum wiederholten Mal an einem Marathon teil. "Ich bin vielleicht 30 Halbmarathons, Ultramarathons und Triathlons gelaufen - alles, was mich herausfordert", sagte die Mutter eines Kindes der Nachrichtenagentur AFP.

Julie Creffield beim Joggen im Central Park © AFP

Bei ihrem ersten Lauf über eine kurze Distanz sei sie als Letzte ins Ziel gekommen und habe sich total geschämt, erinnert sich die 40-Jährige. "Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich keine Läuferin sein, vielleicht bin ich nicht willkommen in der Läufer-Welt." Doch Creffield gab nicht auf und startete sogar einen Blog unter dem Titel "Too Fat to Run", um andere Frauen in ihrer Situation zu motivieren.

"Wenn man an Läufer denkt, hat man große, dünne, schnelle Menschen vor Augen", sagt die Britin, die ihr Gewicht nicht verrät. Sie laufe aber bereits seit Jahren in eher gemächlichem Tempo.

Am New-York-Marathon nehmen rund 50.000 Menschen aus aller Welt teil. Die Durchschnittszeit liegt bei vier Stunden und 35 Minuten. Creffield rechnet für sich mit einer Zeit zwischen sechseinhalb und siebeneinhalb Stunden - der Sieger des vergangenen Jahres, der Kenianer Geoffrey Kamworor, brauchte nur zwei Stunden, zehn Minuten und 53 Sekunden.