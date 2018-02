Greven: 27-Jährige wurde bei Zusammenstoß auf Gegenfahrbahn katapultiert

Junge Frau auf der Autobahn von mehreren Autos überrollt und getötet.

Münster (AFP) - Ein junge Frau ist auf der Autobahn 1 am Samstagabend bei Greven in Westfalen von mehreren Autos überrollt und getötet worden. Die 27-Jährige stand mit ihrem Ford unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn. Ein Volvo-Fahrer erkannte das Hindernis zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dabei wurde die 27-Jährige auf die Gegenfahrbahn katapultiert, wie die Polizei in Münster mitteilte.

Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 55-jährige Volvo-Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum das Auto der getöteten Frau auf dem linken Fahrstreifen stand, ist bislang unklar.