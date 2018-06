Zwei weitere Menschen verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Junge Frau bei Messerstecherei in München gestorben

München (AFP) - In München ist am Freitag eine junge Frau erstochen worden. Nach Angaben der Polizei kam es am Nachmittag in einer Wohnung zu der Messerstecherei, bei der insgesamt drei Menschen verletzt wurden, die alle aus München stammten. Die 25-Jährige starb später an ihren Verletzungen, eine weitere 53-jährige Frau und ein 15-jähriger Jugendlicher wurden ins Krankenhaus gebracht.

Tatort in München © AFP

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer Beziehungstat aus. Ein dringend tatverdächtiger 19-jähriger Münchner wurde am Abend nach "intensiven Fahndungsmaßnahmen" festgenommen, wie die Polizei mitteilte.