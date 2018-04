Parkour-Vorführung unter den Augen israelischer Soldaten

Junge Palästinenser lockern Stimmung im Gazastreifen mit Show-Einlage auf

Rafah (AFP) - Junge palästinensische Parkour-Sportler haben im Krisengebiet Gazastreifen mit einer Show-Einlage für Abwechslung gesorgt. An der Grenze zu Israel vollführten sie bei einer Open-Air-Show am Dienstagabend waghalsige Sprünge und wirbelten kühn durch die Luft. Zu den Zuschauern zählten nicht nur Dutzende Bewohner des Gazastreifens, sondern auch israelische Soldaten, die auf Beobachtungstürmen in Sichtweite stationiert waren.

Parkour-Show im Gazastreifen © AFP

Aufführungsort war ein Protestlager nahe Rafah wenige hundert Meter entfernt von der israelischen Grenze im südlichen Gazastreifen. Dort und in anderen Lagern entlang der Grenze protestieren Palästinenser seit Tagen für ein Recht auf Rückkehr nach Israel. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee wurden 31 Palästinenser getötet.

Die Parkour-Show sei "unsere Botschaft an die Welt", sagte der 27-jährige Sportler Nadschi Muammar. "Wir wollen friedlich in unser Land zurückkehren und dort unseren Sport treiben."