Bedrohte Tiere waren im Januar geboren worden

Junge Sumatra-Tiger im Zoo von Sydney vorgestellt

Sydney (AFP) - Drei seltene junge Sumatra-Tiger sind am Freitag in Sydney erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die zwei Mädchen Mawar und Tengah Malam sowie ihr Bruder Pemanah durften erstmals hinaus ins Freigehege im Taronga-Zoo der australischen Metropole. Ihrer Mutter Kartika werde es nun sehr viel schwerer fallen, die Jungtiere im Zaum zu halten, sagte Tierpflegerin Louise Gilman über die neuen Entfaltungsmöglichkeiten der Geschwister.

Drei junge Sumatra-Tiger in Sydney © AFP

Sumatra-Tiger sind vom Aussterben bedroht. Nur noch 350 von ihnen leben in freier Wildbahn in Waldgebieten auf der indonesischen Insel Sumatra. Ihr Lebensraum wird durch Rodungen für Palmöl-Plantagen und Wilderei zerstört. Die Geburt der drei Tiger am 17. Januar sei "ein wundervoller Erfolg für den Erhalt dieser bedrohten Art", sagte Ginman.