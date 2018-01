Polizei zieht Axt ein - Anzeige wegen Sachbeschädigung

Junger Mann will aus Frust über Beziehungsprobleme Baum fällen

Speyer (AFP) - Aus Frust über Beziehungsprobleme hat ein junger Mann in Speyer einen Baum fällen wollen. Ein Zeuge hatte die Polizei am frühen Sonntagmorgen über nächtliche Baumfällarbeiten mit mehreren Beteiligten informiert, wie die Ordnungshüter mitteilten. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf einen 17-Jährigen, der sich tatsächlich mit einer Axt an einem Baum zu schaffen machte.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar © AFP

Als Grund gab er an, dass er seinen Ärger über Beziehungsschwierigkeiten an dem Baum auslassen wolle. Die Polizisten zogen die Axt des jungen Mannes ein. Er wird nun die Instandsetzung des Baumes bezahlen und sich mit einer Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auseinandersetzen müssen.