Diskussionen können sich über Tage oder sogar Wochen hinziehen

Jury beginnt Beratungen in Prozess gegen Ex-Hollywood-Mogul Weinstein

New York (AFP) - Sechs Wochen nach dem Beginn des Prozesses gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein haben sich die Geschworenen am Dienstag zu ihren Beratungen zurückgezogen. Die zwölfköpfige Jury in New York muss entscheiden, ob der frühere Filmproduzent in fünf Anklagepunkten - darunter Vergewaltigung und erzwungener Oralsex - schuldig oder unschuldig ist. Die Beratungen darüber können mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. Bei einer Verurteilung droht dem 67-Jährigen lebenslange Haft.

Harvey Weinstein © AFP

Richter James Burke erinnerte die Geschworenen am Dienstag daran, dass sie den Angeklagten nur dann schuldig sprechen dürften, wenn sie zweifelsfrei davon überzeugt seien. In jedem der fünf Anklagepunkte müssen die Geschworenen eine einstimmige Entscheidung fällen. Sollten die Geschworenen sich nicht einigen, könnte sich Richter Burke gezwungen sehen, ein Scheitern des Prozesses zu verkünden. Dann könnte es einen neuen Prozess geben. Bei einem Schuldspruch bestimmt der Richter anschließend das Strafmaß.

Mehr als 80 Frauen haben Weinstein sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. In dem New Yorker Prozess geht es aber nur um zwei Fälle: Weinstein soll 2006 einer Frau Oralsex aufgezwungen und 2013 eine andere Frau vergewaltigt haben. Der Gründer des Miramax-Filmstudios weist die Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichem Sex. Das Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die weltweite #MeToo-Bewegung ausgelöst.