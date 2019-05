ARD-aktuell-Chefredakteur gewinnt gegen Konkurrentin

Kai Gniffke zum neuen Intendanten des Südwestrundfunks gewählt

Stuttgart (AFP) - Kai Gniffke wird neuer Intendant des Südwestrundfunks (SWR). Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat wählten den 58-jährigen bisherigen ARD-aktuell-Chefredakteur am Donnerstag in Stuttgart mit 56 von 88 Stimmen auf den Posten. Gniffke tritt die Nachfolge von Peter Boudgoust an, der im Dezember 2018 vorzeitig aus dem Amt schied.

Kai Gniffke © AFP

Im ersten Wahlgang lag Gniffkes Konkurrentin Stefanie Schneider noch mit 46 von 88 Stimmen vorn. Dennoch konnte die SWR-Landessendedirektorin in Baden-Württemberg den Wahlgang nicht für sich entscheiden, weil sie nicht jeweils die Hälfte der Stimmen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bekommen hatte. Neben der Gesamtmehrheit ist auch eine Mehrheit unter den Vertreten der jeweiligen Bundesländer entscheidend.

Gniffke ist seit 2006 Chefredakteur der ARD-aktuell-Redaktion, die für die "Tagesschau" und die "Tagesthemen" verantwortlich ist. Seine journalistische Karriere begann er beim SWR. Als Intendant ist er für fünf Jahre gewählt. Ein genaues Datum für seinen Amtsantritt steht noch nicht fest.

Im Vorfeld der Wahl kam es zu Kritik, weil es eine Vorauswahl der Kandidaten gab. Neben Gniffke und Schneider hatten sich zunächst drei weitere Kandidaten zur Wahl bereit erklärt.

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm gratulierte Gniffke zur Wahl. Mit ihm rücke "ein erfahrener Progammmacher an die Spitze der Zwei-Länder-Anstalt, der für den Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" stehe, erklärte er.