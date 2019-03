Musiker beeinflusste die Beach Boys und Jimi Hendrix

Kalifornischer Gitarrist Dick Dale mit 81 Jahren gestorben

Washington (AFP) - Wer den Film "Pulp Fiction" sieht, dem geht Dick Dales Stück "Misirlou" nicht mehr aus dem Kopf: Nun ist der amerikanische Gitarrist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte der mit Dale befreundete Musiker Dusty Watson in einem Facebook-Post. Dale galt als "König der Surfmusik" und trat auch im hohen Alter noch auf. Woran er starb, war zunächst unklar.

Dale, der selbst ein begeisterter Surfer war, hatte den Musikstil in den 50er Jahren erfunden. In einem Interview beschrieb er ihn einmal als "schweres, maschinengewehrartiges Staccato-Zupfen", das für die Macht des Ozeans stehe. Sein Stil beeinflusste unter anderem die Beach Boys, Jimi Hendrix und Eddie Van Halen. Zahlreiche prominente Musiker, darunter Queen-Gitarrist Brian May und Beach-Boys-Mitglied Brian Wilson, würdigten Dale auf Twitter als Vorbild.