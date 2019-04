Sorte geht auf traditionelles deutsches Gose-Bier zurück

Kanadier entwickeln neues Meersalz-Bier

Ottawa (AFP) - Das traditionelle deutsche Gose-Bier könnte durch eine Initiative in Kanada ein weiteres Comeback erleben: Ein kanadisches Paar will gemeinsam mit einem befreundeten Bierbrauer ein neues Salzbier in großem Stil auf den Markt bringen.

Gose-Bier wurde schon rund tausend Jahre lang in Deutschland gebraut © AFP

"Der Geschmack des Salzes macht das Bier einzigartig", sagte der Brauer Stefan Gagliardi, der das Getränk gemeinsam mit seinen Freunden Colin und Audrey Duggan entwickelt.

Salzig-saures Gose-Bier wurde rund tausend Jahre lang in Deutschland gebraut, verschwand aber während des Zweiten Weltkriegs. Allerdings wird der Biertyp inzwischen von einigen Brauereien - unter anderem in Nordamerika - wieder hergestellt.

Gagliardi und die Duggans entdeckten den alten Biertyp wieder, nachdem Gagliardi auf der Suche nach einem Getränk war, das sich gut mit Hummer kombinieren lässt. Die kanadische Provinz Nova Scotia ist der weltgrößte Hummer-Exporteur.

Traditionell werde Hummer zwar mit Champagner serviert, sagte Gagliardi. "Ich wollte eine erschwinglichere Alternative." Heraus kam ein saures Gose-Weizenbier, verfeinert mit Fleur de Sel aus dem Atlantik.

Seit drei Jahren vertreiben die Duggans das Meersalz im Online-Handel und in kanadischen Spezialitätenläden. Ab Mai soll das Salz-Bier in die Geschäfte kommen, zunächst nur in einigen Provinzen an der kanadischen Küste. Sollte dies Erfolg haben, soll der Vertrieb auf ganz Kanada und die USA ausgeweitet werden.