Kanadische Polizei stellt Fluss-Suche nach mordverdächtigen Teenagern ein

Montréal (AFP) - Die kanadische Polizei hat die Suchaktion nach zwei mordverdächtigen Teenagern im Fluss Nelson im Norden der Provinz Manitoba eingestellt. Die Suche werde jedoch an Land fortgesetzt, teilte die Polizei im Onlinedienst Twitter am Montag mit. Taucher hatten den Fluss abgesucht, nachdem bei einem Hubschrauberüberflug am Freitagnachmittag in der Nähe des Ortes Gillam ein leeres Aluminiumboot entdeckt worden war.

Polizei entdeckte ein leeres Aluminiumboot © AFP

Im Zuge der Fahndung sei am Montag im Ort Sundance eine Straßensperre errichtet worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten schlossen nicht aus, dass der 19 Jahre alte Kam McLeod und der 18-jährige Bryer Schmegelsky tot sind. Sie könnten nach Polizeiangaben aber auch aus der dünn besiedelten Wald- und Sumpfregion um Gillam entkommen sein.

In Gillam war am 23. Juli das ausgebrannte Fluchtfahrzeug der jungen Männer gefunden worden. Die Polizei hatte mit Flugzeugen mit Wärmebildkameras, Spürhunden und Drohnen nach den jungen Männern gesucht. Sie werden des Doppelmordes an einem 23-jährigen australischen Touristen und seiner 24 Jahre alten Freundin aus den USA sowie an einem 64-jährigen kanadischen Professor verdächtigt.