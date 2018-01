Gefühlte Temperatur von minus 42 Grad in Calgary

Kanadischer Zoo bringt Königspinguine bei eisigen Temperaturen ins Warme

Montréal (AFP) - Die derzeitige Kältewelle in Kanada ist offenbar selbst für kälteresistente Pinguine zu viel: Der Zoo von Calgary jedenfalls hat seine Königspinguine sicherheitshalber ins Warme gebracht. Die neun ausgewachsenen Tiere und ein Küken blieben mit den übrigen Pinguin-Arten im Pinguin-Haus, sagte Malu Celli vom Zoo Calgary.

Königspinguine sind eigentlich kälteresistent © AFP

Am Silvestertag fiel das Thermometer in Calgary auf minus 30 Grad Celsius, die gefühlte Temperatur lag laut Wetterdienst bei minus 42 Grad. Wegen der Extrem-Kälte waren zahlreiche Freiluft-Silvesterfeiern abgesagt worden.

Für weite Teile Kanadas gilt derzeit eine Warnung vor Extrem-Kälte. Am Montagnachmittag war der kälteste Punkt im Land der Ort Eureka in der Region Nunavut mit minus 40,5 Grad, der wärmste Ort war Prince-Rupert in British Columbia mit minus 7,5 Grad.