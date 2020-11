Rapper trat in zwölf der 50 Bundesstaaten gegen Trump und Biden an

Kandidat Kanye West denkt schon an die US-Präsidentschaftswahl 2024

Washington (AFP) - Während Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden noch um den Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl ringen, denkt ihr Gegenkandidat Kanye West schon an den nächsten Urnengang in vier Jahren. "Kanye 2024", schrieb der US-Rapper vielsagend im Onlinedienst Twitter, nachdem er bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag chancenlos war.

Superstar Kanye West © AFP

Der milliardenschwere Musiker und Modeunternehmer hatte am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, seine diesjährige Präsidentschaftskandidatur verkündet. Als Kandidat einer kurios anmutenden Partei namens Birthday Party erfüllte der für sein großspuriges Auftreten bekannte Rapper allerdings nur in zwölf der 50 US-Bundesstaaten die Voraussetzungen, sich tatsächlich zur Wahl zu stellen. Schon rein rechnerisch war der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian damit chancenlos.

Trumps Anhänger setzten allerdings darauf, dass West insbesondere einige afroamerikanische Wähler von der Stimmabgabe für Biden abhalten könnte. In der Vergangenheit war der Rapper als Trump-Unterstützer aufgetreten - bis er seine eigenen Ambitionen auf das Präsidentenamt verkündete.