US-Rapper hatte 2016 Tournee abrupt abgebrochen

Kanye West kündigt anderthalb Jahre nach Abtauchen zwei neue Alben an

New York (AFP) - Anderthalb Jahre nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus wegen akuter Erschöpfung hat US-Rapper Kanye West nun gleich zwei neue Alben angekündigt. Am 1. Juni werde er ein Solo-Album mit sieben Titeln veröffentlichen, schrieb der 40-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) in einer Reihe von Twitter-Einträgen. Eine Woche später folge ein Album mit dem Rapper Kid Cudi. Die Platte mit seinem Schützling soll "Kids See Ghost" heißen.

Kanye West © AFP

West hatte 2016 seine Tournee abrupt unterbrochen, nachdem er bei einem Konzert in einer langen Tirade gegen seinen Kollegen Jay-Z gewettert hatte und seine Unterstützung für den heutigen US-Präsidenten Donald Trump angekündigt hatte. In Medien war von einem psychischen Zusammenbruch die Rede, nach Angaben seiner Sprecher litt der Musiker an einer nervösen Depression.

In der Folge zog sich West weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück und löschte sein Twitter-Konto. Diese Woche meldete er sich in dem Kurzmitteilungsdienst zurück.

West ist mit Reality-Star Kim Kardashian verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: die vierjährige North West, den zweijährigen Saint und die im Januar geborene Chicago.