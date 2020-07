Braun: Pandemie in Deutschland derzeit unter Kontrolle

Kanzleramtschef will Staatsakt für Corona-Opfer

Berlin (AFP) - Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) spricht sich für einen Staatsakt für die deutschen Corona-Toten nach dem spanischem Vorbild aus. Es solle ein Zeichen gesetzt werden, "dass die Gestorbenen nicht vergessen sind", sagte Braun der "Bild am Sonntag". Ein Staatsakt könne "ein gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie sein". Für den Herbst kann sich Braun Fußball- und Kulturveranstaltungen mit Publikum vorstellen - der SPD-Politiker Karl Lauterbach ist skeptischer.

Helge Braun © AFP

Braun zog eine positive Zwischenbilanz der Bekämpfung der Pandemie in Deutschland. "Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff", sagte Braun der Zeitung. "Aber das ist eine Momentaufnahme - das Virus ist nach wie vor im Land, es kann immer wieder zu Ausbrüchen kommen."

Der Kanzleramtschef stellte Großveranstaltungen im Kulturbereich und Fußballspiele mit Fans im Stadion für den Herbst in Aussicht. "Mit Abstand und Hygienekonzept können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden."

Zu großes Gedränge müsse aber vermieden werden. "Die Stadien werden also nicht ausverkauft sein können und das muss gut organisiert und kontrolliert werden." Veranstaltungen mit einer größeren Zahl an Zuschauern sehe er "besonders für Kulturevents wie Oper, Theater und Konzerte", sagte Braun weiter.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sieht das anders. "Es muss uns im Herbst erst einmal gelingen, den Schulbetrieb zu organisieren und eine zweite Welle zu verhindern", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Falls das wirklich zuverlässig geklappt hat kann über Fußball und Theater nachgedacht werden." Er sei "nicht so optimistisch" für den Herbst, "wäre aber froh, wenn ich falsch läge", sagte Lauterbach.

Braun sagte der "Bild am Sonntag" zum Thema Schule, der Unterricht solle nach den Ferien wieder möglichst regulär aufgenommen werden. "Wir müssen dafür sorgen, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien in ganz Deutschland weitestgehend normal läuft", sagte er. Nötig seien dafür aber Hygienekonzepte.

An der Maskenpflicht will Braun bis zur Zulassung eines Impfstoffs festhalten: "Die Maskenpflicht stellt einen relativ niedrigen Eingriff in die Rechte der Bürger dar. Und sie ist effektiv." Braun betonte: "Abstand halten und Masken tragen gehört für mich weiter zum Basisschutz - besonders in Innenräumen."

Erst mit einer Impfmöglichkeit könne zum Normalzustand zurückgekehrt werden. Mit einem Impfstoff rechnet Braun bis Anfang nächsten Jahres.