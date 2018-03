Fußballclub spricht von "plötzlicher Erkrankung" des Verteidigers Davide Astori

Kapitän von AC Florenz im Alter von 31 Jahren gestorben

Rom (AFP) - Im Alter von 31 Jahren ist der italienische Fußballprofi Davide Astori gestorben. Wie sein Club AC Florenz im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, starb der Verteidiger in der Nacht zum Sonntag "nach einer plötzlichen Erkrankung" in einem Hotel in Udine. Der Club sei "tief erschüttert". Astori war Kapitän des italienischen Erstliga-Clubs. Er lässt eine zweijährige Tochter zurück.

Davide Astori © AFP

Ein Club-Sprecher sagte, es müsse nun die Autopsie abgewartet werden, bevor etwas über die Todesursache gesagt werden könne. In italienischen Medienberichten war von einem nächtlichen Herzinfarkt die Rede.

Die für Sonntag geplante Begegnung zwischen dem AC Florenz und Udinese wurde ebenso verschoben wie das Spiel zwischen Genua und Astoris früherem Club Cagliari. Astori begann seine Fußballkarriere beim AC Mailand, seit 2015 spielte er für Florenz. Für die italienische Nationalmannschaft lief er 14 Mal auf.