Tschechischer Schlagerstar war 2015 wegen Krebs behandelt worden

Karel Gott wegen Atemwegserkrankung im Krankenhaus

Prag (AFP) - Schlagerstar Karel Gott liegt wegen einer Entzündung der Atemwege seit Tagen im Krankenhaus: Der 79-Jährige wurde nach tschechischen Medienberichten vom Mittwoch bereits am vergangenen Donnerstag in eine Prager Klinik eingeliefert. Die Ärzte befürchten demnach, dass sich sich die Entzündung zu einer Bronchitis oder einer Lungenentzündung auswachsen könnte.

Karel Gott bei einem Konzert 2011 © AFP

Wegen Lymphdrüsenkrebs hatte Karel Gott sich 2015 und 2016 einer Reihe von Chemotherapien unterziehen müssen, sein Immunsystem ist seither geschwächt. Er sei deshalb im Krankenhaus unter Quarantäne gestellt worden, berichtete die Zeitung "Lidove Noviny".

Der 1939 im tschechischen Pilsen geborene Karel Gott gilt seit den 60er Jahren als Ikone der Schlagermusik und ist vor allem in Deutschland ein Star. Die "Goldene Stimme aus Prag" sang unter anderem den Titelsong zur Zeichentrickserie "Biene Maja" und den Hit "Einmal um die ganze Welt". Karel Gott veröffentlichte in seiner rund 50-jährigen Karriere 150 Alben, die er millionenfach verkaufte. In Deutschland hat er einen Vertrag auf Lebenszeit mit der Plattenfirma Polydor.