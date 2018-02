Karneval in Venedig mit traditionellem "Engelsflug" eingeläutet

Venedig (AFP) - Der traditionelle "Engelsflug" hat am Sonntag den Karneval von Venedig eingeläutet. Tausende Menschen mit Masken und Kostümen beobachteten das Schauspiel, bei dem eine Frau an einem 80 Meter langen Stahlseil vom 97 Meter hohen Campanile des Markusdoms auf den Markusplatz herabgleitet. Der Auftritt der 19-jährigen Studentin Elisa Constantini, die während des "Flugs" Konfetti über den Köpfen der rund 20.000 Zuschauer verstreute, begeisterte die Menge.

Studentin Elisa Constantini beim "Engelsflug" © AFP

"Das war ein unglaublicher Engelsflug", sagte die Venezianerin Francesca, die nach eigenen Angaben seit 1990 jedes Jahr beim Karneval mitfeiert. Der Karneval von Venedig lockt in einer ansonsten eher ruhigen Saison jedes Jahr zehntausende Touristen in die norditalienische Stadt. Die Tradition reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück: Der Karneval soll im Jahr 1162 in der Folge eines militärischen Sieges gegründet worden sein. In den 1980er Jahren wurde die jahrzehntelang vernachlässigte Tradition von der Stadtverwaltung wieder zum Leben erweckt.