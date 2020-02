Karneval von Venedig wegen Coronavirus vorzeitig abgebrochen

Rom (AFP) - Wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Norditalien wird der berühmte Karneval von Venedig vorzeitig abgebrochen. Ab Sonntagabend würden sämtliche Veranstaltungen des Karnevals sowie alle Sportveranstaltungen bis zum 1. März abgesagt, sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, am Sonntag im Fernsehsender Sky TG24.

Teilnehmerin am Karneval von Venedig © AFP

Der Karneval von Venedig hatte am 8. Februar begonnen und hätte eigentlich noch bis Dienstag dauern sollen. Das Fest hat eine jahrhundertealte Tradition, zum ersten Mal wurde es im Jahr 1162 nach einem militärischen Sieg gefeiert. Das Spektakel mit opulenten Kostümen und phantasievollen Masken zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an.

Die italienische Regierung hatte am Samstagabend für elf norditalienische Städte Quarantänemaßnahmen angeordnet, davon eine in der Region Venetien. Bis Sonntag wurden nach Behördenangaben landesweit 132 Fälle des neuartigen Coronavirus registriert, zwei ältere Menschen starben.

Zentrum der Epidemie ist die 15.000-Einwohner-Stadt Codogno rund 60 Kilometer südlich von Mailand. Dort wurde das Virus offenbar von einem 38-jährigen hochrangigen Mitarbeiter des Verbrauchsgüter-Multis Unilever weiterverbreitet. Der 38-Jährige steckte unter anderem seine im achten Monat schwangere Frau an sowie Fußball-Kameraden und medizinisches Personal.