Karnevalssession beginnt diesmal ohne Feiern und mit Alkoholverbot

Köln (AFP) - Am Mittwoch um Punkt 11.11 Uhr beginnt die Karnevalssession - doch in diesem Jahr macht das Coronavirus allen Karnevalsbegeisterten einen dicken Strich durch ihre Terminplanung. Alle öffentlichen Feiern in den rheinischen Narrenhochburgen wurden abgesagt, und auch auf private Feiern sollen die Narren unbedingt verzichten. So appellierten Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn im Vorfeld eindringlich an die Karnevalisten: "Bleibt zu Hause, feiert nicht!"

Karneval in Düsseldorf © AFP

Im kompletten Kölner Stadtgebiet gilt am Elften im Elften ein ganztägiges Alkoholverbot. In Düsseldorf erwacht zwar wie jedes Jahr der Schelm Hoppeditz aus seinem Narrenschlaf, doch diesmal im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung. Auch in Mainz findet die traditionelle Narrenproklamation nicht wie sonst üblich als öffentliche Veranstaltung statt.