Schachverband sieht traditionsreiches Brettspiel als "Trost" in Corona-Zeiten

Kasparow und andere Schach-Stars spielen im Mai Online-Turnier

Neu Delhi (AFP) - In Corona-Zeiten müssen sich Schach-Fans nicht langweilen: Schach-Legende Garri Kasparow und andere Top-Spieler treten kommenden Monat dank Internet im Online Nations Cup gegeneinander an, wie der Internationale Schachverband (Fide) am Mittwoch mitteilte. Der Verband organisiert die Spiele zusammen mit der Schach-Internetplattform Chess.com.

Schach-Legende Garri Kasparow © AFP

Bei dem Turnier vom 5. bis 10. Mai, bei dem sechs Teams gegeneinander antreten, sind auch der indische Ex-Schachweltmeister Viswanathan Anand sowie andere Top-Spieler aus den USA und Europa mit von der Partie. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit muss jedem Team mindestens eine Frau angehören. Damit die Spieler trotz des Online-Formats nicht tricksen können, werden sie von einem unabhängigen Beobachter via Video-Schalte überwacht.

"Das ist ein einzigartiges Ereignis, dass Schachwettbewerbe auf dem höchsten Niveau mit einem erstklassigen Internet-Spektakel verbindet", warb Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch für das Turnier. Die Gründe, dass die Partien ausschließlich online ausgerichtet werden könnten, seien zwar "sehr bedauerlich", fügte er mit Blick auf die Corona-Pandemie hinzu. "Aber wir sind froh zu sehen, dass Schach Millionen Menschen, die ihr Zuhause nicht verlassen dürfen, Trost spendet."