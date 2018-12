Lusail-Stadion soll Platz für 80.000 Zuschauer bieten

Katar präsentiert Entwurf des Stadions für Finale der Fußball-WM 2022

Lusail (AFP) - Futuristisch und inspiriert von der arabischen Tradition: Katar hat am Samstag den Entwurf für das Lusail-Stadion präsentiert, in dem bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 das Eröffnungsspiel und das Endspiel stattfinden sollen. In einer feierlichen Zeremonie wurden die Pläne für das Stadion mit 80.000 Plätzen enthüllt, die vom Londoner Architekturbüro Foster und Partner entworfen wurden.

Derzeit im Bau: Das Lusail-Stadion © AFP

"Das neue Stadion ist ein Hinweis auf unsere Vergangenheit und ein Symbol unserer großartigen Zukunft", sagte Hassan al-Thawadi vom WM-Organisationskomitees in Anwesenheit des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Zuvor hatte Katar bereits sieben Stadien präsentiert, das Lusail-Stadion, das sich bereits im Bau befindet, ist das letzte. Es soll im Jahr 2020 fertig sein. Benannt ist es nach der Stadt Lusail, die anlässlich der WM 15 Kilometer vor der Hauptstadt Doha komplett aus dem Boden gestampft wurde.