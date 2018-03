Rückkehr der scheuen Katze nach 200 Jahren durch Foto bestätigt

Kein Zweifel mehr: Luchs pirscht durch den Thüringer Wald

Leipzig (AFP) - Hinweise hat es bereits gegeben - jetzt konnte im Thüringer Wald erstmals ein Luchs zweifelsfrei nachgewiesen werden. Das Tier tappte Mitte Februar nördlich von Oberschönau in eine Kamerafalle, wie das Forschungszentrum Idiv und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Freitag mitteilten. Damit ist die Rückkehr der scheuen Katze in den Thüringer Wald 200 Jahre nach ihrem Verschwinden bestätigt.

In Deutschland gibt es mehr als hundert Luchse © AFP

Zuvor gab es bereits zahlreiche Indizien für die Existenz eines Luchses, zum Beispiel ein gerissenes Hirschkalb mit Kehlbiss, Kratzspuren im Fell, und Spuren im Schnee. Den letzten Beweis brachten nun neue Fotos.

Woher der Luchs kam und ob er sich im Thüringer Wald dauerhaft ansiedelt, ist noch unklar. Möglicherweise stammt das Tier aus dem Nationalpark Harz oder dem Bayerischen Wald, die als Kerngebiete des Luchses gelten.

Falls der Luchs im Thüringer Wald sesshaft wird, könnte das Gebiet nach Angaben der Experten zu einem wichtigen Trittstein werden bei der weiteren Ausbreitung des Luchses. Nach Schätzungen des WWF pirschen derzeit hundert bis 130 Luchse durch Deutschlands Wälder.

Henrique Pereira von Forschungszentrum Idiv sprach von einem "tollen Erfolg für den Naturschutz". "Selbst in unserer dicht besiedelten Landschaft ist so etwas möglich, wenn wir diesen Tieren Lebensraum bieten und bereit sind, die Rückkehr von Wildnis zuzulassen."