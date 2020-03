Auch Große Moschee in Brüssel hält kein Freitagsgebet ab

Keine Messe in belgischen Kirchen für drei Wochen wegen Coronavirus

Brüssel (AFP) - In den katholischen Kirchen in Belgien wird wegen des Coronavirus in den kommenden drei Wochen keine Messe stattfinden. Dies gelte "mindestens bis zum 3. April", teilte die belgische Bischofskonferenz am Donnerstag mit. Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse könnten weiter "mit begrenztem Teilnehmerkreis" stattfinden. Die Kirchen blieben zudem für "persönliche Gebete und Meditation" geöffnet. Der Großteil der gläubigen Belgier sind Katholiken, in dem Land gibt es nur wenige Protestanten.

In Brüssel kündigte auch die Große Moschee an, "bis auf weiteres" kein Freitagsgebet abzuhalten. Andere Moscheen im Land, die meist deutlich kleiner sind, öffnen dagegen weiter. Belgien hat bisher fast 400 Fälle von Infizierten mit dem Coronavirus gemeldet. Drei Menschen sind gestorben.