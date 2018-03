Staatsmedien: Rettungskräfte bergen Leichen

Keine Überlebenden bei Flugzeugabsturz im Iran

Teheran (AFP) - Beim Absturz eines türkischen Privatflugzeugs im Südwesten des Iran sind alle elf Insassen ums Leben gekommen. Es seien keine Überlebenden gefunden worden, meldete die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Montag. Zehn Leichen seien geborgen worden. Die Suche nach dem elften Opfer dauere an.

Rettungskräfte finden Flugzeugwrack © AFP

Die Maschine war am Sonntag auf dem Weg nach Istanbul in der bergigen und abgelegenen Region Bachtiari in der Provinz Schahar Mahall rund 400 Kilometer südlich von Teheran abgestürzt. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar. Die Rettungskräfte stellten laut Irna die Flugschreiber sicher, die nun den türkischen Behörden übergeben werden sollen.

Türkischen Medien zufolge war das Flugzeug im Besitz der Istanbuler Basaran Holding Company. Diese ist im Energie-, Bau- und Tourismussektor tätig. Unter den Passagieren war laut den Medienberichten Mina Basaran, die Tochter von Firmenchef Hüseyin Basaran. Sie war demnach mit Freundinnen in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen, um ihren Junggesellinnen-Abschied zu feiern. Das Unglück ereignete sich auf dem Rückflug in die Türkei.