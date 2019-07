Feuerwehr kann Ausbreitung des Feuers verhindern

Keine Verletzten bei Brand in Mehrfamilienhaus in Berlin

Berlin (AFP) - Relativ glimpflich ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ausgegangen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, gelang es ihr in einem Großeinsatz, das Feuer rasch zu löschen. Verletzt worden sei niemand.

Der Brand war demnach in einer Wohnung im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Fast zeitgleich seien etwa 50 Notrufe in der Rettungszentrale eingegangen, hieß es. Rund 80 Feuerwehrleute seien daraufhin zum Brandort geeilt. "Über zwei Drehleitern und im Innenangriff konnten wir eine Ausbreitung rasch verhindern", teilte die Feuerwehr weiter mit.