50-Jährige wollte Getränke holen - Mann tötete anschließend sich selbst

Kellnerin in Keller von Kölner Restaurant von Ex-Freund erschossen

Köln (AFP) - Im Keller eines Kölner Restaurants ist am Freitagabend eine Kellnerin erschossen worden, als sie gerade Getränke holen wollte. Ihr Ex-Freund, der sich vor Ort als Gast aufhielt, folgte der 50-Jährigen unbemerkt in den Keller, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 49-Jährige erschoss die Frau und tötete anschließend sich selbst.

Hintergründe noch unklar © AFP

"Das Motiv der Tat liegt mutmaßlich im zwischenmenschlichen Bereich", teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der beiden Leichen an.