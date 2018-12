Rapper für acht der begehrten US-Musikpreise nominiert

Kendrick Lamar der Topfavorit bei den Grammys

New York (AFP) - Der Rap-Superstar Kendrick Lamar ist der Topfavorit bei der Grammy-Verleihung in zwei Monaten. Der 31-Jährige wurde am Freitag in acht Kategorien für die bedeutendsten US-Musikpreise nominiert. Die Auszeichnungen werden am 10. Februar in einer Show in Los Angeles verliehen.

Kendrick Lamar bei der Grammy-Gala im vergangenen Januar © AFP

Für seinen Soundtrack zu dem Superhelden-Film "Black Panther" wurde Lamar unter anderem für den Preis für das beste Album des Jahres ins Rennen geschickt. Im Wettbewerb um diesen Hauptpreis hat er sieben Konkurrenten, darunter die Rapper-Kollegen Drake ("Scorpion") und Cardi B ("Invasion of Privacy") sowie die R&B-Sängerin Janelle Monáe ("Dirty Computer").

Von der Zahl der Nominierungen her ist Drake der zweitgrößte Favorit. Er wurde von der Akademie der US-Musikbranche als Anwärter auf sieben Preise ausgewählt. Die Folk-Rock-Sängerin Brandi Carlile kam auf sechs Nominierungen.