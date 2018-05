US-Schauspieler wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen

Kennedy Center erkennt Bill Cosby Ehrungen ab

Washington (AFP) - Das renommierte Kennedy Center hat dem wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochenen US-Schauspieler Bill Cosby zwei Ehrungen aberkannt. Diese Ehrungen würden "an Künstler vergeben, die über ihre lebenslange Arbeit einen dauerhaften Einfluss auf die amerikanische Kultur haben", erklärte das in Washington ansässige Kulturzentrum am Montag. Cosbys Taten hätten "die beruflichen Erfolge, die mit den Auszeichnungen des Kennedy Centers gewürdigt werden sollen, überschattet".

Bill Cosby © AFP

Cosby hatte 1998 den Kennedy-Preis erhalten und 2009 den ebenfalls vom Kennedy Center vergebenen Mark-Twain-Preis für amerikanischen Humor. Die Aberkennung der Ehrungen erfolgte wenige Tage, nachdem Cosby von der Oscar-Akademie ausgeschlossen wurde.

Cosby wird von etwa 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Die meisten Fälle sind verjährt. In einem Fall aus dem Jahr 2004 hatte ein Gericht den 80-Jährigen in der vergangenen Woche des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft.