US-Reality-Star: Es wird ein Junge

Kim Kardashian und Kanye West erwarten ihres viertes Kind

Washington (AFP) - US-Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West erwarten ihr viertes Kind. In der US-Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" antwortete Kardashian am Montagabend (Ortszeit) auf die Frage, ob sie und ihr Mann am nächsten Kind arbeiteten: "Das tun wir." Das Kind, ein Junge, komme schon bald zur Welt. Offenbar nimmt Kardashian dabei wie bei ihrem dritten Kind die Dienste einer Leihmutter in Anspruch.

Kim Kardashian und Rapper Kanye West erwarten ein Kind © AFP

Kardashian sagte, sie spreche so offen darüber, weil die gute Nachricht ohnehin schon in der Welt sei. Sie habe bei einer Weihnachtsfeier in betrunkenem Zustand darüber gesprochen - "und ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wem ich es erzählt habe", sagte die 38-Jährige.

Kardashian und West, die seit 2014 verheiratet sind, hatten vergangenes Jahr im Januar die Geburt ihrer Tochter Chicago bekannt gegeben. Sie haben außerdem eine fünfjährige Tochter namens North und einen vierjährigen Sohn namens Saint.

Die Leihmutter für Chicago hatten Kardashian und West Medienberichten zufolge aus gesundheitlichen Gründen engagiert. Demnach litt Kardashian während ihrer zweiten Schwangerschaft unter einer Placenta accreta. Dabei ist die Plazenta zu fest mit der Gebärmutter verbunden, was zu gefährlichen Blutungen führen kann.