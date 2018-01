Baby wurde von einer Leihmutter ausgetragen

Kim Kardashian und Kanye West freuen sich über drittes Kind

New York (AFP) - Die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian und der Rapper Kanye West freuen sich über die Geburt ihres dritten Kindes. "Sie ist hier! Wir sind so verliebt", gab Kardashian am Dienstag auf ihrer Website bekannt. Die Tochter sei "gesund" und "schön". Sie habe bei der Geburt 3,3 Kilo gewogen.

Kim Kardashian und Kanye West haben ihr drittes Kind © AFP

Das Baby wurde von einer Leihmutter ausgetragen, der Kardashian euphorisch dankte. "Wir sind unserer Leihmutter, die unsere Träume wahr gemacht hat, unglaublich dankbar", schrieb die 37-Jährige.

Kardashian und der 40-jährige West sind seit 2014 verheiratet. Die jetzt geborene Tochter ist bereits ihr drittes Kind. Die vierjährige Tochter North und der zweijährige Saint seien über die Ankunft ihrer kleinen Schwester "besonders begeistert", schrieb Kardashian.

Die Leihmutter hatten Kardashian und West laut Berichten aus gesundheitlichen Gründen engagiert. Demnach litt Kardashian während ihrer zweiten Schwangerschaft unter einer Placenta accreta. Dabei ist die Plazenta zu fest mit der Gebärmutter verbunden, was zu gefährlichen Blutungen führen kann. Eine erneute Schwangerschaft sei für Kardashian deshalb als zu riskant eingeschätzt worden, berichtete "TMZ".

Nach Informationen der Promi-Website zahlten Kardashian und West der Leihmutter 45.000 Dollar (38.000 Euro). Ihr sei nicht nur untersagt worden, zu rauchen und Drogen zu konsumieren, sondern auch heiße Bäder zu nehmen, sich die Haare zu färben oder rohen Fisch zu essen.