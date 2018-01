Reality-Star gibt Namen auf Twitter bekannt

Kim Kardashian und Kanye West nennen ihre Tochter Chicago

New York (AFP) - US-Realitydarstellerin Kim Kardashian und der Rapper Kanye West haben ihrem dritten Kind den Namen Chicago gegeben. Kardashian gab den Namen ihrer Tochter am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Später twitterte die 37-Jährige, ihr am Montag geborenes Kind habe schon einen Spitznamen: Chi, ausgesprochen "Shy".

Kardashian und Kanye stehen auf ausgefallene Namen © AFP

Auch bei seinen beiden ersten Kindern hatte das Ehepaar eine Neigung zu ausgefallenen Vornamen gezeigt: Die vier Jahre alte Tochter heißt North West (Nordwest), der zwei Jahre alte Sohn Saint (Heiliger). Die kleine Chicago war am Montag mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Medienberichten zufolge hatten Ärzte Kardashian aus gesundheitlichen Gründen von einer weiteren Schwangerschaft abgeraten.