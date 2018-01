US-Moderator trotz Debakels vor einem Jahr aber zuversichtlich

Kimmel: Bei neuer Oscar-Panne müssen alle entlassen werden

Pasadena (AFP) - Nach dem Debakel bei der Oscar-Verleihung vor rund einem Jahr versteht US-Komiker und Moderator Jimmy Kimmel keinen Spaß mehr: "Wenn das noch einmal passiert, dann sollte jeder, der für (den Sender) ABC arbeitet, gefeuert werden", sagte Kimmel am Montag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien. Er fügte aber hinzu: "Ich denke, es wird nicht mehr passieren." Kimmel moderiert auch in diesem Jahr die Oscar-Gala, die von ABC übertragen wird - trotz der Panne im vergangenen Jahr.

Kimmel bei der Oscar-Gala vor rund einem Jahr © AFP

Die Oscar-Show Ende Februar 2017 war im Chaos geendet, nachdem aufgrund vertauschter Umschläge zunächst fälschlicherweise die Musical-Romanze "La La Land" als Gewinner des Preises für den besten Film ausgerufen worden war. Der Irrtum wurde dann hektisch korrigiert und stattdessen das Drama "Moonlight" als der tatsächliche Sieger verkündet. Es handelte sich um die größte Panne in der Geschichte der Oscars.

Kimmel war an dem Fiasko allerdings völlig schuldlos. Verursacht wurde es durch zwei für die Gewinner-Umschläge verantwortliche Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC). Sie werden künftig nicht mehr zu der Preisverleihung eingeladen.