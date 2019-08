Farbschmierereien und Verwüstungen - Anwohner übergibt Duo der Polizei

Kinder richten in Kapelle in Freiburg Schaden von zehntausend Euro an

Freiburg (AFP) - Zwei Kinder haben in einer Kapelle im baden-württembergischen Freiburg mit Farbe gewütet und einen Sachschaden von zehntausend Euro angerichtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahm das Duo zunächst einen Farbeimer und Werkzeug aus einer nahen Garage und ging damit am Sonntag in die Kapelle Sankt Fridolin. Dort verschmierten sie die Farbe auf der Einrichtung und warfen Kerzen und Blumentöpfe um. Außerdem versuchten sie, Blumentöpfe anzuzünden.

Ein Anwohner schnappte sich die beiden Kinder und übergab sie der Polizei. Sie waren demnach aber noch nicht strafmündig, also in einem Alter von unter 14 Jahren.