"No Time To Die" kommt frühestens im kommenden April auf die Leinwand

Kinostart von neuem Bond-Film erneut verschoben

London (AFP) - Der neueste James-Bond-Film kommt frühestens im kommenden April in die Kinos: Die Produzenten von "No Time To Die" gaben am Freitag eine erneute Verschiebung des Starttermins bekannt. Ursprünglich hätte der Film bereits am 31. März dieses Jahres in London Weltpremiere feiern und anschließend weltweit in die Kinos kommen sollen. Wegen der im März begonnenen Corona-Pandemie war der Kinostart auf Mitte November verschoben worden.

James-Bond-Plakat in Thailand © AFP

Auch dieser Termin ist nun nicht mehr zu halten. Neuer Starttermin ist der 2. April. "Not Time To Die" ist der 25. Bond-Film und voraussichtlich der letzte mit Daniel Craig in der Rolle des Geheimagenten.