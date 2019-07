Mutter und zwei weitere Kinder nach tragischem Unfall in Bayern in Lebensgefahr

Kleinbus überschlägt sich auf Autobahn - Vater und vierjährige Tochter getötet

Rosenheim (AFP) - Bei einem schweren Autobahnunfall mit einem Kleinbus sind am Sonntag in Bayern ein 44-jähriger Familienvater und seine vierjährige Tochter getötet worden. Die ebenfalls in dem Kleinbus sitzende 39-jährige Mutter und zwei weitere Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren erlitten bei dem Unfall auf der A8 bei Brunnthal lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte.

Der verunglückte Kleinbus © AFP

Der in den Niederlanden zugelassene Kleinbus mit der Familie an Bord kam gegen 07.30 Uhr kurz nach dem Rastplatz Brunnthal nach rechts von der Autobahn ab, touchierte dabei einen Pkw, überschlug sich anschließend und kam in einem angrenzenden Wald zum Stehen. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Salzburg vorübergehend gesperrt werden.

Aufschluss über die Ursache des tragischen Unfalls soll nun ein von der Staatsanwaltschaft München I in Auftrag gegebenes Gutachten bringen. Bei der Unfallaufnahme musste die Polizei gegen Fahrer vorgehen, die beim Vorbeifahren Aufnahmen von der Unfallstelle machten. Gegen mehrere Gaffer wurden Bußgelder verhängt.