Großeinsatz mit Tauchern und Boot - Trotz Wiederbelebung gestorben

Kleiner Junge ertrinkt bei Unfall in ostfriesischem See

Leer (AFP) - Ein kleiner Junge ist bei einem Unfall in Niedersachsen in einen See gestürzt und ertrunken. Wie der Kreisfeuerwehrverband Leer mitteilte, fiel das Kind am Sonntag vermutlich von einer Brücke ins Wasser. Eltern und Passanten merkten dies nahezu sofort, begannen umgehend mit der Suche und alarmierten zudem die Rettungskräfte.

Rettungswagen © AFP

Diese waren nach Angaben der Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit unter anderem mit Tauchern und einem Boot auf dem See in der Gemeinde Rhauderfehn in Ostfriesland im Einsatz. Taucher fanden den Jungen nach wenigen Minuten. Er wurde wiederbelebt, starb aber später in einem Krankenhaus. Das Alter des Kinds wurde nicht mitgeteilt.