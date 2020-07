Polizei: Zwei Menschen getötet

Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus in Wesel

Wesel (AFP) - In der niederrheinischen Stadt Wesel ist ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt und in Flammen aufgegangen. Dabei seien zwei Menschen getötet worden, teilte die örtliche Polizei mit. Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter hätten einen "größeren Einsatz" gestartet, die Gegend sei abgesperrt worden.

Einsatzkräfte am Unglücksort © AFP

Details zu Ursache und Hergang des Unglücks seien noch nicht klar. Die Polizei wollte im weiteren Tagesverlauf über ihre Erkenntnisse berichten.