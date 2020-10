"Organisiert euch einfach und seht zu, dass alle Biden wählen"

Klimaaktivistin Thunberg ruft US-Bürger zur Wahl von Trump-Herausforderer auf

Stockholm (AFP) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die US-Bürger zur Wahl des demokratischen Kandidaten Joe Biden aufgerufen. "Ich mische mich nie in die Parteipolitik ein. Aber die kommende US-Wahl geht weit darüber hinaus", schrieb sie am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch wenn Bidens Versprechen in der Klimapolitik nicht weit genug gingen, sei er verglichen mit US-Präsident Donald Trump die bessere Wahl.

Klimaaktivistin Greta Thunberg © AFP

"Organisiert euch einfach und seht zu, dass alle Biden wählen", fügte die 17-Jährige hinzu. Trump äußert immer wieder Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Thunberg musste sich wiederholt Spott von ihm gefallen lassen.

Nach ihrem Auftritt vor den Vereinten Nationen im September vergangenen Jahres und ihrer berühmten Aussage "How dare you?", bezeichnete Trump sie ironisch als "fröhliches Mädchen, das sich auf eine "strahlende und schöne Zukunft freut". Ein anderes Mal schrib er, Thunberg müsse sich um ihr "Wutbewältigungsproblem" kümmern.

Der demokratische Kandidat Biden hatte hingegen in der Vergangenheit lobende Worte für Thunberg übrig.