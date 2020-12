Überreste vor einem Jahr in den USA gefunden

Knapp 70.000 Euro für fast 40 Millionen Jahre altes Skelett von Säbelzahntiger

Genf (AFP) - Ein fast 40 Millionen Jahre altes Skelett eines Säbelzahntigers ist in der Schweiz für umgerechnet knapp 70.000 Euro versteigert worden. Das rund 120 Zentimeter lange Skelett ging bei einer Auktion am Dienstag in Genf für 84.350 Dollar an einen privaten Sammler. Die Überreste waren vor etwa einem Jahr auf einer Ranch in den USA gefunden worden.

Skelett eines Säbelzahntigers © AFP

Das Tier gehörte zur Gattung Hoplophoneus der heute ausgestorbenen Familie der Nimravidae, besser bekannt als Säbelzahntiger. Die Gattung Hoplophoneus lebte einst in Nordamerika.

Versteigert wurden außerdem der Zahn eines Tyrannosaurus Rex für mehr als 6000 Dollar sowie eine 85 Zentimeter lange Flosse eines Mosasaurus aus der Kreidezeit, die für fast 8000 Dollar den Besitzer wechselte.

Paläontologen kritisieren, dass versteinerte Pflanzen und Tiere keine dekorativen Sammlerobjekte seien. Sie sollten stattdessen als Zeugnisse der Evolution des Lebens auf der Erde erforscht und in Museen ausgestellt werden.

Der Schweizer Sammler Yann Cuenin sagte zu AFP vor Beginn der Auktion, der Säbelzahntiger sei "wissenschaftlich von geringem Interesse", da diese Tiere bereits gut erforscht seien.