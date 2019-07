Britischer Begleiter weiterhin vermisst

Knochen von vermisstem Rucksack-Touristen in Australien identifiziert

Sydney (AFP) - Die australische Polizei hat im vergangenen Monat entdeckte Leichenteile einem vermissten französischen Touristen zugeordnet. Ein DNA-Test habe ergeben, dass es sich um drei Knochen des vermissten 21-jährigen Erwan Ferrieux handelte, sagte Polizeivertreter Paul Fehon am Montag. Ferrieux und sein 20-jähriger britischer Begleiter Hugo Palmer waren seit Februar vermisst worden.

Australische Forensiker untersuchen einen weiteren Knochen © AFP

Ein weiterer kleiner Knochen sei am Sonntag ebenfalls am Strand von Shelly Beach an der australischen Ostküste gefunden worden. Ob es sich dabei um sterbliche Überreste des weiterhin vermissten Briten handelt, blieb zunächst offen.

Ferrieux und Palmer waren zuletzt im Februar im 400 Kilometer von Sydney entfernten Strandort Shelly Beach gesehen worden. Die Polizei stellte die Suche nach den beiden Rucksack-Touristen nach fünf Tagen ergebnislos ein. Mitte Juni fanden dann Angler menschliche Knochen in der Nähe von Shelly Beach.